احتجزت سلطات التشيك في مطار براج الدولي جنديا في جيش الاحتلال الإسرائيلي شارك بالحرب في غزة ولبنان، بعدما تلقت إخطارا من فرنسا يفيد بوجود "تنبيه جنائي" صادر بحقه، رغم أنه لم يسبق له زيارة فرنسا مطلقا.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن جندي الاحتياط، الذي سافر إلى براج لقضاء إجازة قصيرة مع زوجته، قوله إنه احتجز لساعات طويلة داخل المطار قبل أن يمنع من دخول البلاد ويجبر على العودة إلى إسرائيل، وفق ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال الجندي للصحيفة الإسرائيلية: "عاملوني كمجرم، ولا أحد يقدم لي تفسيرا لما حدث".

وبدأت الواقعة مساء أمس الثلاثاء، حين أوقف رجال الشرطة الزوجين أثناء فحص الجوازات في مطار براغ، وأبلغوا الجندي بأنه ممنوع من دخول الأراضي التشيكية.

وبعد استجواب مطول، أوضحت السلطات أن فرنسا أدرجت اسمه على قائمة "تنبيه جنائي" سارية في جميع دول منطقة شنغن، مما يعني منعه من دخول أي دولة أوروبية عضو في الاتفاقية.