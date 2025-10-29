أوكسفام: الأثرياء يتسببون في انبعاثات كربونية تفوق بكثير ما يصدره الفقراء

أظهر تحليل أجرته منظمة "أوكسفام"، أن الأشخاص الأكثر ثراء حول العالم يتسببون بأسلوب حياتهم في انبعاث كميات غير متناسبة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري مقارنة بالفقراء.

وبحسب التحليل المستند إلى بيانات من عام 2023، يطلق أغنى 0.1% من سكان العالم أكثر من 800 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون للفرد يوميا، بينما لا يتجاوز نصيب أفقر 50% من سكان العالم سوى كيلوجرامين للفرد يوميا.

كما أظهر التحليل، أن انبعاثات الأثرياء زادت بشكل ملحوظ منذ عام 1990.

وتبدو الصورة في ألمانيا مشابهة، وإن استندت إلى بيانات عام 2022، فوفقا لتحليل أوكسفام، يتسبب المنتمين إلى أغنى 0.1% من سكان ألمانيا في أكثر من 840 كيلوجراما من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يوميا للفرد، بينما لا تتجاوز الانبعاثات اليومية لمن ينتمون إلى أفقر 50% نحو 16 كيلوجراما.

وأشار التحليل، إلى أن غالبية الأفراد المنتمين إلى أغنى 0.1% عالميا يعيشون في بلدان الشمال الغنية.

ويستند تحليل أوكسفام إلى بيانات عن الانبعاثات الوطنية لثاني أكسيد الكربون في 19ششش6 دولة، إضافة إلى توزيع الثروة على مستوى العالم.

ويرى معدو التحليل، أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ترتفع مع زيادة الدخل، ضمن حدود دنيا وعليا معينة.