الأحزاب السياسية في ميانمار تطلق حملتها الانتخابية قبل الانتخابات العامة في ديسمبر

أطلقت الأحزاب السياسية في ميانمار التي تخضع لحكم الجيش أمس الثلاثاء حملتها الانتخابية، قبل شهرين من انتخابات عامة مقررة، ينظر إليها على نطاق واسع على إنها مسعى يهدف إلى إضفاء شرعية على استيلاء الجيش على السلطة في عام 2021، حتى مع إعاقة الحرب الأهلية في البلاد للتصويت في الكثير من المناطق.

وبدأت الحملة الانتخابية بعد يوم واحد فقط من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في اجتماع مع زعماء دول جنوب شرق آسيا، من أن الانتخابات المقررة يمكن أن تسبب المزيد من عدم الاستقرار وتعميق الأزمة في ميانمار.

ويقول منتقدو الحكومة التي يقودها الجيش إن الانتخابات، المقرر أن تبدأ في 28 ديسمبر المقبل، لن تكون حرة ولا نزيهة.

وسجل 57 حزبا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات، لكن حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه أون سان سوتشي، الذي فاز في جولتي الانتخابات الأخيرتين، بأغلبية ساحقة، قبل أن يطيح به الجيش، ليس من بين تلك الأحزاب.