بدء صرف معاشات ديسمبر بعد غد الثلاثاء

قال جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن جميع منافذ صرف المعاشات ستكون مستعدة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والبالغ عدهم ما قارب من 10.5 مليون مواطن على مستوي الجمهورية مع الساعات الأولي من صباح الثلاثاء المقبل بتكلفة إجمالية تُقدر بـ18 مليار جنيه.

وأشار عوض إلى أنه مع بدايات الموجة الثانية لجائحة كورونا واستمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا سيتم تقسم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح إسوة بما تم بالأشهر السابقة.

وأكد أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولي والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق الأول والثاني من الشهر والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الموافق الثالث والسادس من ديسمبر أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومي الإثنين والثلاثاء يومي 7 و8 ديسمبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات و المستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارا من اليوم الأول من ديسمبر.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى استمرار العمل في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين وبكل سهولة ويسر وذلك من خلال توفير مندوبي البنوك المصرية بالتواجد داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزة أثناء قيامه بعملية الصرف على أن يتم تنشيطها والصرف من خلالها اعتبارا من الشهر التالي وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية وكافة الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بإنتاجها مثل عمليات الإقراض.