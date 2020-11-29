فريق طبي مصري ينقذ حياة طفلة سورية بعد إجراء عملية قلب مفتوح نادرة

‏أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة مستشفيات طنطا الجامعية، نجاح فريق طبي من جراحي القلب والصدر بالمستشفى التعليمي العالمي في الجامعة، في إنقاذ حياة طفلة سورية تبلغ من العمر 3 سنوات بإجراء عملية قلب مفتوح نادرة استغرقت 4 ساعات.

وأشار الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا، إلى أن الطفلة كانت تعاني من عيب خلقي بالقلب، حيث يوجد ثقب بين الأذنين مع اختلال في مصب الوريد الرئوي العلوي والأوسط من الرئة اليمنى، إلى جانب خروج للشريان الذراعي الأيسر من غير مكانه الطبيعي، مشيدًا بخبرة وكفاءة الفريق الطبي خاصة مع صغر عمر المريضة وندرة مثل هذه الحالات.

وأوضح الدكتور أحمد سويلم مدير العمليات بالمستشفى التعليمي بجامعة طنطا، أن المريضة خضعت أثناء إجراء العملية التي استغرقت ما يقرب من 4 ساعات إلى غلق الثقب وإعادة مسار الأوردة الرئوية باستخدام أحدث التقنيات، مشيدًا بجاهزية المستشفى التعليمي العالمي، التي يتوافر بها أحدث الأجهزة الطبية لإجراء مثل هذه الجراحات النادرة.

ضم الفريق الطبي من طاقم جراحة القلب والصدر الدكتور علاء بسيوني رئيس قسم جراحة القلب والصدر بطب طنطا، والدكتور العطافي المتولي، ومن طاقم التخدير الدكتورة مرام المازني، بمعاونة كل من صابرين شحاته، وثناء صلاح، وشيماء سامي من طاقم التمريض.