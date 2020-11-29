 بايدن يعين أعضاء جدد بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا - بوابة الشروق
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بايدن يعين أعضاء جدد بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا

رويترز
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 4:16 ص | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 4:16 ص

أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن عن تعيين أعضاء جدد في المجلس الاستشاري الانتقالي لفيروس كورونا.

وأوضح بايدن في بيان صادر عن مكتبه، أنه سيساعد فريق خبراء الصحة العامة على الاستعداد لتنفيذ استجابة قوية وحازمة لاحتواء الفيروس.

ويشترك في رئاسة المجلس الاستشاري لفيروس كورونا في الولايات المتحدة كل من الدكتور ديفيد كيسلر، والدكتور فيفيك مورثي، والدكتور مارسيلا نونيز سميث.

 وكان بايدن أعلن في تصريحات سابقة أنه "مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، أحتاج إلى فريق يقدم المشورة لي وللفريق الانتقالي".

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