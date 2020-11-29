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ماليزيا تسجل 1309 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 2:19 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 2:19 م

سجلت وزارة الصحة الماليزية، 1309 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا- وهو انخفاض طفيف، عما تم تسجيله أمس، وهو 1315 حالة إصابة، فيما سجلت كوالالمبور أكبر عدد من الإصابات.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد إلى 64 ألفا و485، من بينها 11 ألفا و481 حالة نشطة، طبقا لصحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم الأحد، نقلا عن المدير العام بوزارة الصحة، نور هشام عبد الله.

وأضاف أنه من بين حالات الإصابة الجديدة، واحدة فقط كانت قادمة من الخارج، و1333 مريضا تعافوا وخرجوا من المستشفيات، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 52 ألفا و647.

وتابع أن 116 مريضا يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة، فيما يحتاج 42 لأجهزة تنفس صناعي.

وذكر أن حصيلة الوفيات بسبب الفيروس ارتفعت إلى 357، حيث تم إبلاغ مركز الاستعداد للأزمات والاستجابة لها عن ثلاث حالات وفاة أخرى اليوم.


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