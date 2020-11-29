 فرنسا: إصابة 8 أشخاص في حريق بمركز إيواء للمهاجرين وإجلاء 360 فردا - بوابة الشروق
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فرنسا: إصابة 8 أشخاص في حريق بمركز إيواء للمهاجرين وإجلاء 360 فردا

باريس - أ ش أ:
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 10:26 ص | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 10:26 ص

أصيب 8 أشخاص في حريق شب في مركز إيواء للمهاجرين شمالي العاصمة الفرنسية باريس.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء الفرنسية -حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأحد- إنه تم نقل 5 مصابين إلى المستشفى، إجلاء 360 شخصا من هذا المركز.

وأضاف المسؤول الفرنسي، أن الحريق الذي تم السيطرة عليه، اندلع في الطابق الأول قبل أن ينتشر إلى الطابقين الثاني والثالث من المبنى الواقع في شارع "مارك سيجوين" في الدائرة الثامنة عشرة من العاصمة الفرنسية.

وأوضح أنه تم إجلاء نحو 360 شخصا وتدخل مئة رجل إطفاء لمساعدة نحو عشرة من سكان المبنى المحاصرين بسبب النيران.


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