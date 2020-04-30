 إندونيسيا تسجل 6267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الأحد 29 نوفمبر 2020 12:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

إندونيسيا تسجل 6267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 12:44 م | آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 12:44 م

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأحد، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بأعلى معدل منذ بدء تفشي الفيروس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 6267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 534 ألفا و266 حالة، وعدد حالات الوفاة بالفيروس 16 ألفا و815 حالة.

وعلى الرغم من أن جاكرتا مازلت بؤرة تفشي الفيروس، حيث سجلت أكثر من ربع الحالات المؤكدة بالفيروس، إلا أن الأقاليم الأخرى بدأت تسجل زيادة في أعداد حالات الإصابة بعدما سافر الكثير من الإندونيسيين خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في أكتوبر الماضي.

وتدرس الحكومة تقليص عطلة نهاية العام في حال لم يتمكن المسؤولون من احتواء الفيروس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك