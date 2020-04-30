إندونيسيا تسجل 6267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأحد، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بأعلى معدل منذ بدء تفشي الفيروس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 6267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 534 ألفا و266 حالة، وعدد حالات الوفاة بالفيروس 16 ألفا و815 حالة.

وعلى الرغم من أن جاكرتا مازلت بؤرة تفشي الفيروس، حيث سجلت أكثر من ربع الحالات المؤكدة بالفيروس، إلا أن الأقاليم الأخرى بدأت تسجل زيادة في أعداد حالات الإصابة بعدما سافر الكثير من الإندونيسيين خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في أكتوبر الماضي.

وتدرس الحكومة تقليص عطلة نهاية العام في حال لم يتمكن المسؤولون من احتواء الفيروس.