الصرف الصحي بالإسكندرية: تقسيم العمل إلى مجموعات للتعامل مع الأمطار

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه أثناء تطوير الكورنيش وتوسعته سابقًا، تم إلغاء محطات مياه الأمطار على الكورنيش، وتحويل مياه الأمطار إلى شبكات الصرف الصحي، الأمر الذي زود الضغط على شبكات الصرف، فضلاً عن التوسعات العشوائية والمباني المخالفة التي حدثت بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال المؤمر الصحفى الشهري الأول، والذي جاء تحت عنوان "مناقشة واقع ومستقبل شبكات الصرف والأمطار وخطة المحافظة العاجلة والمستقبلية لمواجهة نوات الأمطار الغير عادية"، بحضور الأستاذ فكري عبد السلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، والدكتور محمد فؤاد المستشار الإعلامي للمحافظة، والدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، وكوكبة من الصحفيين والإعلاميين.

وأضاف نافع إلى أنه منذ ٥ سنوات لم نشاهد مواقف صعبة مثل ما حدث في عام ٢٠١٥، مضيفًا أن كمية الأمطار في عام ٢٠١٩ كانت أكبر من ٢٠١٥، والتي تم التعامل معاها بشكل ناجح.

وأوضح أنه منذ اجتماع مجلس الوزارة ومنحه ٣٠٠ مليون جنيه، كحل عاجل لمشكلة الصرف الصحي بالإسكندرية، وجميع العاملين يبذلون أقصى جهودهم لحل المشاكل المستعصية، وذلك قبل شهر أكتوبر ٢٠٢١.

وتابع أنه تم تقسيم العمل في الأحياء إلى مجموعات للتعامل مع النوة القادمة، لافتاً إلى أنه تم رصد نوات تتخطى ٤ أضعاف طاقة استيعاب المنظومة، مما يتسبب في ظهور تجمعات لمياه الأمطار بالمناطق ذات المنسوب المنخفض، بالإضافة إلى أنه تم توزيع السيارات والبدالات على الأحياء المختلفة، خلال خطة التعامل مع النوات القادمة، فضلاً عن الاستعانة الفورية بسيارات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية في المناطق المتضررة.