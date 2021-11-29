أوغندا تعتزم استيراد معدات خط أنابيب النفط عبر تنزانيا

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قررت أوغندا استيراد احتياجاتها لتنفيذ خط أنابيب النفط الخام في شرق أفريقيا عبر موانئ تنزانيا المجاورة.

وقال مكتب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيي في بيان عبر البريد الإلكتروني إن أوغندا وتنزانيا ستعملان على تسريع إقامة مكتب اتصال هيئة موانئ تنزانيا في العاصمة الأوغندية كمبالا للمساعدة في تسهيل الإفراج عن المعدات المطلوبة لمشروع خط أنابيب شرق أفريقيا من موانئ تنزانيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1443 كيلومتر سوف يربط حقول النفط الأوغندية بميناء تانجا التنزاني على المحيط الهادئ.

وبحسب بيان مكتب الرئيس الأوغندي فإن نقل السلع والخدمات التي تستوردها أوغندا عبر تنزانيا سيقلل التكاليف.

يذكر أن الجزء الأكبر من تجارة أوغندا الخارجية حاليا يمر عبر ميناء مومباسا الكيني، لأن أوغندا دولة حبيسة ليس لها أي سواحل بحرية.