 أوغندا تعتزم استيراد معدات خط أنابيب النفط عبر تنزانيا - بوابة الشروق
الإثنين 29 نوفمبر 2021 7:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

أوغندا تعتزم استيراد معدات خط أنابيب النفط عبر تنزانيا

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 7:09 م | آخر تحديث: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 7:09 م

قررت أوغندا استيراد احتياجاتها لتنفيذ خط أنابيب النفط الخام في شرق أفريقيا عبر موانئ تنزانيا المجاورة.

وقال مكتب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيي  في بيان عبر البريد الإلكتروني إن أوغندا وتنزانيا ستعملان على تسريع إقامة مكتب اتصال هيئة موانئ تنزانيا في العاصمة الأوغندية كمبالا للمساعدة في تسهيل الإفراج عن المعدات المطلوبة لمشروع خط أنابيب شرق أفريقيا من موانئ تنزانيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1443 كيلومتر  سوف يربط حقول النفط الأوغندية بميناء تانجا التنزاني على المحيط الهادئ.

وبحسب بيان مكتب الرئيس الأوغندي فإن نقل السلع والخدمات التي تستوردها أوغندا عبر تنزانيا سيقلل التكاليف.

يذكر أن الجزء الأكبر من تجارة أوغندا الخارجية حاليا يمر عبر ميناء مومباسا الكيني، لأن أوغندا دولة حبيسة ليس لها أي سواحل بحرية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك