أسس مات شانج المسؤول السابق في مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية العملاقة شركة باستثمارات تبلغ 5ر1 مليار دولار للتركيز على الاستثمارات المرتبطة بالعملات الرقمية.

أطلق شانج على الشركة الموجود مقرها في نيويورك اسم هايفمايند كابيتال بارتنرز، وحصلت الشركة على قدر كبير من اهتمام مؤسسات استثمار كبرى بينها صناديق تقاعد وصناديق وقف وصناديق ثروة سيادية وشركات عائلية بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن شانج.

ومن المنتظر إضافة ما بين 4 و5 شركاء آخرين إلى شركة هايفايند خلال الـ 12 شهرا المقبلة.

وقال شانج إن اسم هايفمايند ويعني عقل المجموعة مقتبس من عنوان كتاب أصدره المؤلف كيفن كيلي عام 1992 عن الذكاء الجماعي، مضيفا أن الشركة ستتبنى 4 استراتيجيات رئيسية في الاستثمار، بهدف تحقيق الأرباح من الاستثمارات ذات الصلة بالعملات الرقمية.