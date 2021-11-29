30 سفينة تباشر عملها بميناء الإسكندرية

انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية، بتواجد 30 سفينة.

وقال ميناء الإسكندرية في بيان له، اليوم الإثنين، إنه بلغ حجم الحاويات المتداولة صادر ووارد 2336 حاوية مكافئة.

كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 232 ألف طن تقريبا.

وأضاف أنه بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 30 سفينة خلال الـ48 ساعة الماضية، كما بلغ عدد السفن التي تباشر حاليًا عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة 23 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.