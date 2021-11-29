القبض على مسجل خطر بحوزته سلاح ناري ومخدرات ببولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص -له معلومات جنائية مسجلة- لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته سلاح ناري وكمية من مخدر الحشيش حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

وورد معلومات إلى الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية مسجلة" بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم وبحوزته "فرد خرطوش محلي الصنع، طلقتين من ذات العيار، كمية من مخدر الحشيش، هاتف محمول"، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.