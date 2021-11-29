 خمسة مفقودين جراء اندفاع الطين إلى منجم في جنوب أفريقيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خمسة مفقودين جراء اندفاع الطين إلى منجم في جنوب أفريقيا

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 12:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 12:01 ص

ذكرت شركة امبالا بلاتينيوم القابضة المحدودة في جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، إن خمسة عمال مازالوا مفقودين بمنجم فى روستنبرج بجنوب أفريقيا بعد اندفاع الطين إلى موقع عملهم.

وذكرت الشركة أن فرق البحث والإنقاذ تحاول تحديد مكانهم . وكان سبعة موظفين يعملون في الجزء السفلي من فتحة للتهوية عندما غمرهم الطين. وتمكن شخصان من الخروج من المنطقة بعد إصابتهما بجروح طفيفة.

ويأتي الحادث في أعقاب حادث آخر وقع في اليوم السابق في موقع آخر مما أسفر عن مقتل موظف متعاقد. وقد تم تعليق جميع العمليات في الموقعين.

وتملك جنوب أفريقيا أعمق المناجم في العالم. وهي تشهد باستمرار حوادث مناجم تسبب واحد منها في مقتل 77 قتيلا في 2015، بحسب غرفة جنوب أفريقيا للمناجم.

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