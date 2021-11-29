 مصرع عاملين وإصابة ثالث أثناء تصليح بيارة صرف صحي بكفر الشيخ - بوابة الشروق
الإثنين 29 نوفمبر 2021 9:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

مصرع عاملين وإصابة ثالث أثناء تصليح بيارة صرف صحي بكفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 9:37 م | آخر تحديث: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 9:37 م

لقى عاملان مصرعهما عقب وصولهما لمستشفى كفرالشيخ العام، وأصيب 2 آخر سقطوا في بيارة صرف صحي بقرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ.

وتلقت غرفة عمليات الصحة إشارة بسقوط 3 عمال بيارة صرف صحي بقرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ، يعملون في المشروع لدى أحد المقاولين، حيث توفى محمد عاطف محمد 20 سنة من القليوبية، وعلي علي العجراوي 28 سنة من محافظة الشرقية، وتم نقل جثمانهما لمشرحة مستشفى كفر الشيخ، وأصيب عبدالباسط فؤاد موسى 27 سنة من الحامول، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك