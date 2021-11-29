تفقد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، القوات المرابطة في منطقة بركة نورين، بمدينة الفشقة بولاية القضارف، برفقة الفريق ركن مجدي إبراهيم نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد.



ونقلًا عن الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي السوداني بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، تأتي الزيارة في أعقاب الاعتداءات الإثيوبية على المنطقة، والتي أودت بحياة ٦ من منسوبي القوات المسلحة وإصابة أكثر من ٣١ من الضباط والجنود.



وترحم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على شهداء القوات المسلحة مؤكدً على التزام السودان بعلاقات حسن الجوار مع الجارة إثيوبيا وأن السودان ليس له عداء مع إثيوبيا.



وجدد القائد العام للقوات المسلحة تأكيداته بأن الفشقة أرض سودانية خالصة وتعهد بعدم التفريط في أي شبر من أرض السودان. وحيا الجنود البواسل في كافة أنحاء البلاد، الذين يزودون عن حياض الوطن بالغالي والنفيس.



وأكد البرهان أن الشعب السوداني يقف بجانب قواته المسلحة ويساندها لبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني.، داعيًا مواطني منطقة الفشقة للانخراط في أنشطتهم الزراعية والتفرغ لشواغلهم الحياتية، وأكد عزم القوات المسلحة على حمايتهم من أي مهددات والتزامها بتأمين مزارعهم.





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وتشهد العلاقات بين السودان واثيوبيا تدهورا منذ أشهر بسبب التنازع على الفشقة التي يؤكد البلدان أنها داخل حدودهما الدولية ويتبادلان الاتهامات بانتهاك سيادة أراضي الطرف الآخر.