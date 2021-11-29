جهاز حماية المستهلك يشن حملات بأسواق مراكز الوادي الجديد لضبط المخالفين

شن جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملات على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز؛ للتأكد من عدم استغلال التجار ورفع الأسعار والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة بالأسواق، بالإضافة إلى شن حملة بكل محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البتروليةبها،ا وعدم وجود أي تكدس بها وعدم تعبئة الجراكن أو البراميل سواء سولار أو بنزين بأنواعه إلا بتصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وأعلن المكتب الإقليمى لحماية المستهلك بالوادي الجديد فى بيان له، اليوم الإثنين، أنه تم التأكد من توافر المواد البترولية بكل محطات الوقود والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.

وتم شن حملة للتفتيش على المخابز بنطاق دائرة مدينة موط وقرية المعصرة بمركز الداخلة، وذلك للتأكد من جودة الخبز.

وأضاف المكتب في بيانه، أنه شن حملة بمركز باريس شملت المرور على المخابز والمحال التجارية ومحال الخضروات والفاكهة، وذلك للتأكد من انضباط الأسواق واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الحملة عن تحرير العديد من المحاضر للمخالفين شملت عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين بالمحال التجارية انتهاء الشهادات الصحية لبعض العاملين بالمحال.

فيما أسفرت حملة أخرى بمركز بلاط عن وجود بعض المخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وإعدام بعض المخبوزات لعدم صلاحيتها.