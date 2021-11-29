اتحاد المصريين في السعودية: يمكن أداء العمرة دون الحصول على لقاح معتمد من المملكة

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، إن المصريين بإمكانهم أداء مناسك العمرة دون الحصول على لقاح معتمد من المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن اللقاحات المعتمدة في المملكة هي فايزر وأسترازينيكا ومودرنا وجونسون.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن غير الحاصل على لقاح كورونا معتمد من المملكة سيخضع لحجر مؤسسي داخل أحد الفنادق المصرح بها من وزارة الصحة السعودية لمدة 3 أيام.



وأشار إلى إجراء مسحة «PCR» للمعتمر المصري بعد مرور 48 ساعة من قضاء فترة الحجر الصحي بالفندق، لافتًا إلى أن تكلفة المسحة والحجر الصحي المؤسسي ستكون على حساب المسافر.



وذكر أن غير الحاصلين على لقاح كورونا من المسافرين المصريين المقيمين والزائرين سيخضعون لحجر صحي مؤسسي لمدة 5 أيام داخل فندق معتمد من وزارة الصحة السعودية، مشددًا على أهمية إجرائهم مسحة «PCR» عند الوصول إلى المملكة والتسجيل على منصة «قدوم».



وأكد أن المملكة توفر لقاحات كورونا مجانًا لتلك الفئة فور وصوله، مضيفًا أن الشخص الذي تثبت إيجابية إصابته بفيروس كورونا سيتم حجزه بأحد المستشفيات المعتمدة من المملكة ويعالج مجانًا على نفقة السعودية حتى تمام الشفاء.



ولفت إلى أن الطلاب الذين يمتحنون المنهج المصري في السعودية بإمكانهم العودة إلى المملكة والتسجيل على موقع المكتب الثقافي المصري؛ بشرط عدم إجراء أي امتحان في جمهورية مصر العربية.



وأوضح أن تأشيرات الأغلبية العظمى من الموجودين داخل مصر تنتهي يوم 30 نوفمبر، متابعًا: «صدر أمر منذ ساعات من وزارة الداخلية السعودية بتمديد صلاحية الإقامة وتأشيرات العودة والزيارات دون رسوم أو مقابل حتى 31 يناير».