رئيس الحكومة الجزائرية يؤكد على موقف بلاده الداعم لمساعي الخروج من الأزمة في ليبيا

أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن موقف بلاده الداعم لمساعي الخروج من الأزمة في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال عبد الرحمن، مساء /اليوم/ بقصر الحكومة، لخالد التيجاني مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الذي وصل اليوم إلى الجزائر في زيارة عمل .

وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان لها، أن المحادثات شكلت فرصة للتأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في المجال الأمني والشرطي لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

كما تطرق اللقاء، بحسب البيان، إلى آخر التطورات في ليبيا، مع تأكيد موقف الجزائر الداعم لمساعي الخروج من الأزمة في هذا البلد الشقيق.

وجرى اللقاء جرى بحضور وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، والمدير العام للأمن الوطني، فريد زين الدين بن الشيخ.