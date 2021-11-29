جامعة الجلالة تستقبل وفداً من سفراء دول أمريكا اللاتينية

استقبلت جامعة الجلالة وفداً رفيع المستوى من سفراء دول أمريكا اللاتينية، بمرافقة السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية، وكان في استقبالهم الأستاذ الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، وممثلون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقام الدكتور أشرف حيدر غالب بالترحيب بالضيوف، وقدم عرضاً توضيحياً عن دور جامعة الجلالة ضمن المشروع القومي للجامعات الأهلية الجديدة، التي تم إنشاؤها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون منارة للعلم والبحث العلمي في المنطقة.

وأبرز حيدر -خلال العرض- أهداف جامعة الجلالة، مشدداً على إعداد جيل مختلف من الخريجين قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي من خلال برامج دراسية مميزة تخدم رؤية "مصر 2030"، مشيراً إلى استعداد جامعة الجلالة الكامل لاستقبال الطلبة الوافدين من جميع أنحاء العالم، حيث وقعت الجامعة اتفاقيات شراكة دولية مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، التي ستمنح شهادات مزدوجة في مجالات مختلفة، وأيضا جامعة هيروشيما اليابانية، حيث تتم استضافة أساتذة يابانيين للتدريس بها، واتحاد تكساس الدولي للتعليم.

وأوضح غالب أن جامعة الجلالة تضم 4 مشاريع عملاقة؛ وهي مستشفى الجلالة الجامعي الذي سوف يخدم المنطقة بأكملها، ومركز وقاعة مؤتمرات كبرى لاستقبال المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى سكن جامعي فندقي، مشيراً إلى أن قرار إنشاء الجامعة يضم أيضاً تأسيس أكاديمية متقدمة للعلوم تهدف إلى خدمة البحث والأبحاث العلمية.

وأضاف حيدر أن الجامعة تضم برامج تهتم بها حكومات دول أمريكا اللاتينية، مشيراً إلى اهتمام الجامعة بريادة الأعمال، حيث يتم تدريس هذا المقرر للطلاب كمتطلبات إجبارية، لتزويدهم بالمهارات المطلوبة عند التخرج، وفي هذا الإطار قامت جامعة الجلالة بتنظيم أول مؤتمر عن ريادة الأعمال لشباب الجامعات، حيث تمت استضافة ممثلين من طلبة 12 جامعة مصرية وأجنبية.

وتحظى جامعة الجلالة بالاهتمام الكامل من الدولة، وخاصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقيادة الوزير الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، الذي يتابع الجامعة عن كثب، ويمدها بكل الدعم المطلوب، كونها القلب النابض لمدينة الجلالة.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تهدف إلى تعميق أواصر التعاون العلمي بين جامعة الجلالة ودول أمريكا اللاتينية، لاستقبال طلاب من هذه الدول، تحقيقاً لرؤية الجامعة في استقطاب طلاب وافدين من جميع أنحاء العالم.