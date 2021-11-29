أعلنت خدمة علم الأحياء الدقيقة في مستشفى "جريجوريو مارانون " الإسبانية، اليوم الإثنين، إنه تم تسجيل أول حالة إصابة بمتحور " أوميكرون " الجديد من فيروس كورونا في إسبانيا.

وكتبت الخدمة على صفحتها الشخصية، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "خدمة علم الأحياء الدقيقة بمستشفى جريجوريو مارانون في مدريد تبلغ عن أول تأكيد لمتحور أوميكرون في إسبانيا، لمسافر قادم من جنوب إفريقيا".

وبحسب المستشفى فإن حالة المريض حاليا جيدة.

وفي الأسبوع الماضي، صنفت منظمة الصحة العالمية متحور الفيروس الجديد، الذي تم تحديده لأول مرة في جنوب إفريقيا، باعتباره أحد المتغيرات المثيرة للقلق، حيث ورد أنه يحمل عددًا كبيرًا من الطفرات - 32 طفرة - ما قد يجعله أكثر قابلية للانتقال وخطورة.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية عليه اسم "أوميكرون"، الحرف الخامس عشر من الأبجدية اليونانية.