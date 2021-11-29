ورشة تدريبية بعنون «تصدوا معنا» لتوعية فتيات الأزهر بمطروح من تأثير الشائعات

أعلن الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، تنظيم ورشة تدريبية عمل بعنوان "تصدوا معنا" حول مفاهيم ومجالات الأمن القومي، بالمعهد الأزهري النموذجي، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وأشار رئيس أزهر مطروح إلى أن الشائعات من الأسلحة القولية التي تستخدم من قبل البعض لهدم أركان المجتمع، ويساعدها على ذلك الاستخدام السيئ للتكنولوجيا الحديثة وبخاصة «السوشيال ميديا»، التي تساعد بقوة في سرعة انتشار الأكاذيب والشائعات.

وأوضح محمد منير المنسق العام للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي بمحافظة مطروح، وتنفيذ فعاليات وورش العمل لليوم الأول من البرنامج التدريبي، بحضور مجموعة من فتيات معهد مطروح النموذجي، حيث تم تناول التعرض لمفاهيم الأمن القومي، وأهمية وأهدافة، والتحديات والمخاطر التى تواجهه وكيفية التصدى لها، مرورا بمجالات الأمن القومي، وأهمية كل مجال ومدى تأثيرها بشكل مباشر على الأمن القومي المصري، وكذلك حروب الجيل الرابع وآليات تنفيذها وخطورتها على المجتمع وكيفية مواجهتها.