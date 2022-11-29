 الرئيس الألماني يصل إلى مقدونيا الشمالية.. ويلقي كلمة في البرلمان - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 5:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

الرئيس الألماني يصل إلى مقدونيا الشمالية.. ويلقي كلمة في البرلمان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 4:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 4:22 م

وصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، إلى مقدونيا الشمالية اليوم الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين.

وفي العاصمة سكوبي استقبله الرئيس ستيفو بنداروفسكي، نظيره الألماني بمراسم عسكرية، ويعتزم شتاينماير إلقاء خطاب في البرلمان في وقت لاحق اليوم.

ومن المقرر أن يلتقي شتاينماير رئيس الوزراء ديميتار كوفاسيفسكي بعد ظهر اليوم، وستدور أهم موضوعات المناقشات حول مساعي مقدونيا الشمالية للانضمام للاتحاد الأوروبي.

ووعد الاتحاد الأوروبي سكوبي بالانضمام إلى الاتحاد قبل عقدين من الزمن، ومع ذلك لم تبدأ مفاوضات الانضمام إلا هذا الصيف، بعد أن تخلت بلغاريا أخيرا عن عرقلتها للانضمام.

ويعتزم شتاينماير أيضا التعبير عن شكره للبلاد لدعمها عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

يُذكر أن مقدونيا الشمالية هي بالفعل عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومن المنتظر أن يقوم شتاينماير بزيارة تستغرق يومين لألبانيا بعد غد الخميس، ومن المرجح أن تكون الرغبة في عضوية الاتحاد الأوروبي محور المحادثات هناك أيضا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك