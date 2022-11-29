وصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، إلى مقدونيا الشمالية اليوم الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين.

وفي العاصمة سكوبي استقبله الرئيس ستيفو بنداروفسكي، نظيره الألماني بمراسم عسكرية، ويعتزم شتاينماير إلقاء خطاب في البرلمان في وقت لاحق اليوم.

ومن المقرر أن يلتقي شتاينماير رئيس الوزراء ديميتار كوفاسيفسكي بعد ظهر اليوم، وستدور أهم موضوعات المناقشات حول مساعي مقدونيا الشمالية للانضمام للاتحاد الأوروبي.

ووعد الاتحاد الأوروبي سكوبي بالانضمام إلى الاتحاد قبل عقدين من الزمن، ومع ذلك لم تبدأ مفاوضات الانضمام إلا هذا الصيف، بعد أن تخلت بلغاريا أخيرا عن عرقلتها للانضمام.

ويعتزم شتاينماير أيضا التعبير عن شكره للبلاد لدعمها عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

يُذكر أن مقدونيا الشمالية هي بالفعل عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومن المنتظر أن يقوم شتاينماير بزيارة تستغرق يومين لألبانيا بعد غد الخميس، ومن المرجح أن تكون الرغبة في عضوية الاتحاد الأوروبي محور المحادثات هناك أيضا.