حلف الناتو: دولنا تدفع ثمنا باهظا جراء حرب أوكرانيا

شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، على أنه من حق أوكرانيا الدفاع عن نفسها، لافتا إلى أن تداعيات الحرب ستدوم لسنوات طويلة.

وفي كلمته باجتماع وزراء خارجية دول حلف "الناتو"، قال ستولتنبرج إن "روسيا تفشل في حربها على أوكرانيا"، مضيفا: "دولنا تدفع ثمنا باهظا من جراء حرب أوكرانيا".

وأكد ستولتنبرج على ضرورة "ضمان سيادة أوكرانيا واستمرار دعمها"، مشيرا إلى أن الحلف "لن يتراجع أبدا عن دعم أوكرانيا"، وفقاً لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وحول الصين، قال ستولتنبرج: "سنبحث التحديات التي تمثلها. يجب تقييم اعتمادنا على الصين تجاريا وفي مجالات أخرى".