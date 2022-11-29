رئيسة الوزراء الإيطالية ترفض الصدام مع فرنسا بسبب سفن المهاجرين

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، عن استعدادها للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كي تساعد البلدين على تجاوز خلافهما بشأن سفن إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، بحسب ما أوردته صحيفة "إل كورييري ديلا سيرا" الإيطالية.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن ميلوني قالت، في مقابلة مع الصحيفة اليومية، نُشرت اليوم الثلاثاء: "لم تكن لدي مشاكل مع فرنسا على الإطلاق، وليست لدي مشاكل حاليا".



وأضافت: "لكن ليس مكتوبا في أي مكان أنه يجب ترك إيطاليا بمفردها، وأنها الدولة الوحيدة لدخول (المهاجرين)".



وتحركت حكومة ميلوني اليمينية خلال الأسابيع الأولى من تولي مهامها، لمنع دخول سفن الإنقاذ الموانئ الإيطالية، قائلة إنها يجب أن ترسو في فرنسا بدلا من إيطاليا.



وأثار الأمر غضب المسؤولين الفرنسيين، وبينهم وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الذي انتقد إيطاليا لرفضها السماح بدخول السفن موانيها.



كما قالت ميلوني، في المقابلة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يظهر بعد استعدادا للتفاوض من أجل إنهاء الصراع الناجم عن قراره بغزو أوكرانيا.



وأضافت أنه ينبغي على إيطاليا وبقية الدول الأوروبية مواصلة تقديم الدعم للجيش الأوكراني.



وكانت ميلوني، التي أصبحت في أكتوبر الماضي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا، من أشد المؤيدين لأوكرانيا عقب العملية العسكرية الروسية، رغم أنها تقود ائتلافا يضم نوابا ينتمون لأحزاب كانت تربطهم صلات بالرئيس الروسي في السابق.