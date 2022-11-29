رئيس وزراء اليابان: زيادة موازنة الدفاع إلى 2% في السنة المالية 2027

أصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تعليمات للوزراء بزيادة الموازنة السنوية للدفاع، والميزانيات الأخرى المرتبطة به، إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في السنة المالية 2027.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه)، أن كيشيدا التقى وزير الدفاع هامادا ياسوكازو، ووزير المالية سوزوكي شونيتشي، مساء أمس الاثنين، حيث أبلغهما أنه سيتخذ قرارا بشأن كيفية ضمان زيادة الإنفاق الدفاعي بعد مراجعة الإيرادات والنفقات بحلول نهاية العام.



ودعا كيشيدا الوزيرين إلى مناقشة الأمر مع أحزاب الائتلاف الحاكم.



وتعكف الحكومة اليابانية حاليا على وضع البرنامج المقبل للدفاع المتوسط ​​المدى، وميزانيته لفترة خمس سنوات تبدأ في السنة المالية 2023.



وقال كيشيدا إنه يتعين تأمين موازنة كبيرة بما يكفي لتمويل إجراء إصلاح شامل لقدرات الدفاع اليابانية، سريعا. كما أصدر تعليمات بتجنب التبرير بعدم وجود مصدر دخل لتمويل مثل هذه البرامج.



وتابع وزير المالية سوزوكي للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أنه يأمل في تأمين مصدر ثابت للإيرادات، بدلا من الاعتماد على إصدار السندات.



وأشار سوزوكي إلى أن زيادة الضرائب قد تكون خيارا لتأمين مصدر ثابت للإيرادات، إلى جانب الجهود المبذولة لمراجعة أوجه الإنفاق الأخرى. وقال إنه سيناقش الأمر مع أحزاب الائتلاف الحاكم، مع دراسة تقرير أصدرته لجنة حكومية معنية مؤخرا.