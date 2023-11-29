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أمين عام الأمم المتحدة: الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليست حلا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
وكالات
نشر في: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 1:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 1:24 ص

صرح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بأن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليست حلا، وتواصل المنظمة العالمية الدعوة إلى وقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الأسرى.

وجاءت تصريحات غوتيريش اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد.

وقال أمين عام الأمم المتحدة: "إن الهدنة الإنسانية هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي رمز للأمل، لكنها لا تحل المشاكل الرئيسية التي نواجهها".

وأضاف: "نحن نصر على وقف إطلاق نار إنساني يؤدي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء والمعتقلين، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع سكان غزة أينما كانوا".

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا بأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن غزة المقرر يوم الأربعاء، ودعا أردوغان غوتيريش لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة.

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