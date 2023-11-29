أصيب طفلان وشاب بالرصاص الحي، واعتقل 7 شبان، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين، شمال الضقة الغربية، ومحاصرة مخيمها، ومستشفيات المدينة، ومداهمة عدة أحياء وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأفاد مراسل وفا نقلا عن مدير مستشفى الرازي دكتور فواز حماد بأن شابين وطفل أصيبوا برصاص الاحتلال في الأطراف، وصلوا إلى المستشفى، في الوقت الذي أعاقت فيه قوات الاحتلال عمل مركبات الإسعاف واستخدمتها كدروع في اقتحامها، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين-لم تعرف هويتهما بعد- من داخل مركبة في حي "خلة الصوحة"، كما اعتقلت الشاب مجاهد مصطفى قنيري، والشقيقين أنس ومعتز أبو زيد من المدينة والمخيم، والشاب المصاب علاء السعدي من داخل مركبة إسعاف أمام مستشفى جنين، والشاب حمودي طج بعد محاصرة منزله في حرش السعادة.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في عدة أحياء، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، جرى نقلهم إلى مستشفى "الرازي".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال احتجزت طواقم الإسعاف أمام مستشفى جنين، ومنعتهم من نقل مصاب بالرصاص الحي في القدم إلى المستشفى.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، قد اقتحمت المدينة من عدة محاور، وداهمت عدة أحياء، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من الجهات كافة.

وأشار مراسل وفا إلى أن قوات الاحتلال تمركزت أمام مدخل الطوارئ في مستشفى جنين الحكومي، وفي محيط المستشفى، وأطراف مخيم جنين، وداهمت أحياء "خلة الصوحة" و"الزهراء" و"الهدف" و"الجابريات" وضاحية صباح الخير، وحاصرت منزلا في حي الهدف، وطالبت مواطنا بتسليم نفسه بمكبرات الصوت، وسط تحليق مكثفة لطائرات الاحتلال المسيّرة.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي د. وسام بكر لـ"وفا" إن قوات الاحتلال فتشت مركبات الطواقم والموظفين، ونشرت فرقة مشاة أمام غرفة الطوارئ وفي ساحة المستشفى.

كما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في محيط دوار سينما جنين، وفي حي الجابريات، وحي الدمج في مخيم جنين، وفي الحي الشرقي والبلدة القديمة والمراح.

وأفاد مدير مستشفى ابن سينا سامر عطية لـ "وفا" بأن جيش الاحتلال فرض حصارا على المستشفى من كافة مداخله.

كما أفاد مدير جمعية الجليل للرعاية والتأهيل المجتمعي الخيرية في مخيم جنين، جمال أبو العز، لـ "وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت مقر الجمعية وحطمت محتوياته، مشيرا أنه للمرة الثانية على التوالي يتعرض مقر الجمعية للمداهمة والتخريب من الاحتلال.

وأطلقت قناصة الاحتلال الرصاص صوب المواطنين في أحياء المدينة. وشرعت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين ومركباتهم في شارعي "حيفا" و"المستشفى"، كما جرفت طرقات وشوارع في المدينة وأطراف المخيم، وقامت بأعمال تخريب في المخيم، وأطلقت صاروخ "أنيرجا" في حي السمران.