ميدو يتحدث عن كولر عقب التعادل مع سموحة

يرى أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر سابقا، أن مارسيل كولر، مدرب الأهلي، كان يجب أن يُلغي المران الخاص باللاعبين عقب التعادل مع سموحة.

وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامجه التليفزيوني: "كان يجب على مارسيل كولر إلغاء مران الفريق عقب التعادل مع سموحة".

وأضاف: "جماهير الأهلي كانت غاضبة من النتيجة، وكان يجب رحيل اللاعبين ليس التدرب، حتى إذا كانوا اللاعبين الاحتياطين".

وتابع ميدو: "أداء الأهلي بشكل عام كان أقل من المتوسط، واللاعب الوحيد الذي ظهر بشكل أفضل كان إمام عاشور، ومع احترامي لصلاح محسن ولكن الفريق يخوض المباراة بدون مهاجم، قرار رحيل محمد شريف كان غريب".