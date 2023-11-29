الجامعة التكنولوجية بالأقصر تشارك في لقاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، في اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات في القاهرة، لعرض ومناقشة أنشطة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات.

ومثل الدكتور محمد عبد المنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الجامعة في اللقاء، إذ شهد اللقاء عقد عدة جلسات نقاشية حول الموضوعات التي تهم المرأة، وكيفية مواجهة التحرش والعنف الإلكتروني، ودور الواحدت في تثقيف الفتيات بكيفية التعامل مع مثل هذا العنف في إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كوني".

وتناول اللقاء التأكيد على ضرورة حماية الفتيات داخل الحرم الجامعي من كل أشكال العنف المتنوعة ضدهن، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والمحاور المتعلقة بها، وكذلك حث الفتيات لمعرفة حقوقهن من خلال توعيتهن عند التعرض لأي شكل من أشكال العنف وأهمية التمكين النفسي للفتيات، إذ يمثل الدعم النفسي الذي يقدم للمرأة المعنفة، أحد محاور العمل خلال الفترة القادمة.

وتخلل اللقاء توجيه التحية للجامعات التي تمكنت من تأسيس وحدات مناهضة العنف، ومنهم جامعة طيبة التكنولوجية، ودورها في رفع الوعي وبناء القدرات داخل الجامعات في التصدي للعنف ضد المرأة.