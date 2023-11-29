بوهانج ستيلرز يواصل انتصاراته في دوري أبطال آسيا بالفوز على هانوي

واصل بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي حصد العلامة الكاملة في مجموعته بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتغلب على ضيفه هانوي إف.سي الفيتنامي 2 / صفر اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة العاشرة.

وشهدت المباراة الأخرى بالمجموعة نفسها فوز أوراوا ريد دياموندز الياباني على ووهان ثري تاونس الصيني 2 / 1.

وحسم بوهانج ستيلرز مباراته أمام هانوي إف.سي بثنائية سجلها هو جاي لي وتشانج راي ها في الدقيقتين 33 و53، وجاء هدف جاي لي من ضربة جزاء.

وارتفع رصيد بوهانج ستيلرز، الذي حسم تأهله بالفعل إلى دور الستة عشر، إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة بينما تجمد رصيد هانوي عند ثلاث نقاط في المركز الرابع الأخير.

وحقق أوراوا ريد دياموندز فوزا صعبا أمام ووهان ثري تاونس وتغلب عليه 2 / 1 ليرتفع رصيد أوراوا إلى سبع نقاط في المركز الثاني ويتجمد رصيد الفريق الصيني عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وتقدم أوراوا بهدف سجله ألكسندر سكولز في الدقيقة 37 ثم تعادل ووهان بهدف للاعب دافيدسون بيريرا في الدقيقة 69 قبل أن يخطف خوسي كانتي هدف الفوز لأوراوا في الثواني الأخيرة من المباراة.