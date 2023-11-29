سلسلة ندوات لوحدة تكافؤ الفرص بشمال سيناء

نفذت الوحدة العامه لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بشمال سيناء، سلسلة من الندوات ضمن حملة ال١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقالت الدكتورة هاجر صالح، رئيس الوحدة، إن الندوات تم تنفيذها في جامعتي العريش وسيناء والمعهد العالى للعلوم التجارية والحاسب الآلي.

وأضافت صالح، أن الوحدات الفرعية بمجالس المدن، نفذت ندوات في المعاهد الأزهرية بمدن المحافظة، مشيرة إلى أن حملة مناهضة العنف ضد المرأة، تحت عنوان "معًا ضد العنف ضد المرأة" لحماية المرأة من كل أشكال العنف.

لفتت إلى أن حملة مناهضة العنف ضد المرأة تجري خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر والمتعارف عليها دولياً، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تستهدف مناهضة كافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة.

وأوضحت أن المبادرة تتضمن سلسلة من الندوات عن مناهضة العنف بكافة أشكاله ضد المرأة بالتعاون مع الجهات الشريكة وهي الأوقاف، إدارة الوعظ، الأزهر والصحة والتربية والتعليم وجامعتى العريش وسيناء والمعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي، تحت إشراف العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.