ليتوانيا: استمرار أعمال انتشال حطام طائرة شركة الخدمات اللوجستية الألمانية دي إتش إل

لا تزال السلطات الليتوانية تواصل أعمال انتشال حطام طائرة شركة الخدمات اللوجستية الألمانية " دي إتش إل" التي تحطمت في ليتوانيا.

وواصلت قوات الطوارئ اليوم الخميس جمع حطام الطائرة المملوكة لشركة "سويفت اير" الإسبانية والتي كانت متجهة من مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس أثناء عملها لصالح شركة "دي إتش إل".

وتمت الاستعانة خلال هذه العمليات بآليات من بينها حفارات ومعدات أخرى، حسبما أفاد مراسل من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في موقع التحطم، غير أنه لم تتم ملاحظة وجود رافعة لانتشال القطع الكبيرة من الحطام في المنطقة المطوقة والتي قامت الشرطة الليتوانية بتأمينها.

وكانت الطائرة تحطمت صباح يوم الاثنين الماضي في منطقة سكنية بالقرب من مطار فيلنيوس، قبل وقت قصير من الهبوط الذي كان مزمعا هناك، مما أدى إلى تحطمها بالكامل على الأرض. وأسفر الحادث عن مقتل أحد أفراد الطاقم المكون من أربعة أشخاص. ولا تزال أسباب تحطم الطائرة غير معروفة بعد.

وبدأت السلطات الليتوانية تحقيقًا شاملاً في الحادث وبدأت في انتشال حطام الطائرة المدمرة بالكامل، ومن المقرر نقلها إلى حظيرة طائرات لفحصها من قبل خبراء. وتم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة وانتشالهما.

ويشارك خبراء ألمان أيضًا في التحقيقات كما يشاركون في أعمال الفحص الجارية في الموقع. ووفقا لمراسل (د ب أ)، يمكن رؤية مركبة تابعة للوكالة الفيدرالية للتحقيق في حوادث الطائرات أمام مركز مؤقت لمراقبة العمليات في موقع التحطم. ووفقا للسلطات الليتوانية، وصل خبراء أيضا من إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى ليتوانيا.