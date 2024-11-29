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كندا تقاضي جوجل بسبب ممارسات غير تنافسية في الإعلانات عبر الإنترنت

د ب أ
نشر في: الجمعة 29 نوفمبر 2024 - 7:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 نوفمبر 2024 - 7:37 ص

قالت هيئة مكافحة الاحتكار في كندا يوم الخميس إنها رفعت دعوى قضائية ضد جوجل بسبب سلوكها غير التنافسي في مجال الإعلانات عبر الإنترنت.

وأوضح "مكتب المنافسة " الكندي أن هذا الإجراء ضروري لأن التحقيق مع جوجل كشف أن الشركة قامت "بربط أدوات تكنولوجيا الإعلانات الخاصة بها بشكل غير قانوني" للحفاظ على هيمنتها في السوق.

وقد تم إحالة القضية إلى "محكمة المنافسة" الكندية، وهي هيئة شبه قضائية تنظر في القضايا التي تقدمها مفوضية المنافسة بشأن عدم الامتثال لقانون المنافسة.

وقال المكتب إن هيمنة جوجل أعاقت المنافسة من الشركات الأخرى، وأعاقت الابتكار، وزادت من تكاليف الإعلانات، وقللت من عائدات الناشرين.

من جانبها، تؤكد جوجل أن سوق الإعلانات عبر الإنترنت هو قطاع تنافسي للغاية.

وقال دان تايلور، نائب رئيس الإعلانات العالمية في جوجل، في بيان إن شكوى المكتب "تغفل المنافسة الشديدة حيث يوجد للمعلنين والبائعين الكثير من الخيارات".

وأضاف البيان أن جوجل تنوي الدفاع عن نفسها ضد هذه الادعاءات.

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