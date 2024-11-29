طلائع المنيا تشارك في الملتقى الدولي لأطفال العالم الفن حياة

أعلن مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن طلائع المنيا شاركت في الملتقى الدولي لأطفال العالم "الفن حياة" بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

شهد المهرجان الدولي لأطفال العالم ختام فعالياته تحت شعار "الفن حياة"، بحضور عدد من السفراء والنواب وممثلي الدول المشاركة. وقد تم تنظيم المهرجان من قبل "الإدارة المركزية لتنمية النشء" والإدارة العامة للبرامج والأنشطة، بمشاركة 21 دولة.

كما حضر الدكتور أشرف صبحي المهرجان، الذي أقيم في الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر الجاري بمسرح السامر بالعجوزة. وأعرب الوزير عن فخره وامتنانه بنجاح ختام الملتقى الدولي لعام 2024، والذي تم تنظيمه بنسخته الخامسة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد أن الملتقى يمثل منبرًا هامًا لتبادل الثقافات والأفكار بين الأجيال المختلفة، مؤكدًا عزمه على الاستفادة من تجارب الملتقى لتعزيز دور الشباب وتمكينهم ليكونوا روادًا في مجتمعاتهم.

شارك في المهرجان دول عديدة، منها: الأردن، تونس، سوريا، فلسطين، روسيا، جورجيا، رومانيا، بلغاريا، مقدونيا، الجبل الأسود، كوريا، سلوفينيا، أرمينيا، سيرلانكا، إندونيسيا، باكستان، إسبانيا، إيطاليا، اليابان، الهند، بالإضافة إلى البلد المستضيف مصر. كما شارك في المهرجان فرق فنية من محافظات مختلفة، منها الإسكندرية وبورسعيد وشمال سيناء والمنيا.

وقد شاركت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا من خلال "إدارة تنمية النشء" بفريق شعبة الفن التعبيري التابع للمديرية، حيث قدموا عروضًا فنية متميزة تعكس التراث المصري الأصيل، بقيادة وتدريب الفنان يحيى عبد العليم.