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مهرجان الفيوم السينمائي الدولي ينظم معرضا للفن التشكيلي بدورته الأولى

إسراء زكريا
نشر في: الجمعة 29 نوفمبر 2024 - 1:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 نوفمبر 2024 - 1:10 ص

نظم مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، أمس، معرضا للفن التشكيلي، وذلك ضمن فعاليات دورته الأولى، التي تنعقد خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وتضمن المعرض مجموعة من اللوحات الفنية، التي رسمها نخبة من كبار الفنانين التشكيليين في مصر والعالم، ليعبروا عن ثقافات وحضارات مختلفة.

وحرص على حضور المعرض، عدد من نجوم وصناع السينما المصرية والعربية، من بينهم: بشرى، وداليا مصطفى، وسلوى محمد علي، وهاني لاشين، وعمر عبد العزيز.

جدير بالذكر أن مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، تنظمه مؤسسة مسار للثقافة والفنون، ويقام تحت رعاية محافظة الفيوم، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الإقليم، ووزارة الثقافة، ووزارة البيئة، وجامعة الفيوم، والمركز القومي للسينما، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة ريد ستار.

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