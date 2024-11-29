انتهاء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة طنطا

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة طنطا عن انتهاء ماراثون انتخابات الاتحاد الطلابي للعام الجامعي 2024/2025، والتي أسفرت عن فوز الطالب محمد عبد الرازق الكومي من كلية الحقوق برئاسة اتحاد الجامعة، والطالب أحمد محمد الأبيض من كلية طب الأسنان بمنصب نائب رئيس اتحاد الجامعة.

حضر الانتخابات كل من الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، والدكتور أسامة بدر، عميد كلية الحقوق، والدكتور مجدي وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد القصير، مدير عام الإدارة العامة لاتحاد الطلاب.

هنأ الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، الطلاب أعضاء مجلس الاتحاد الجديد، مشيرًا إلى أهمية دورهم في تمثيل زملائهم الطلاب.

وأكد حرص الجامعة المستمر في تقديم الدعم الكامل للأنشطة الطلابية، معربًا عن تقديره لما شهدته الانتخابات من شفافية ونزاهة.

كما أعلنت اللجنة العليا عن فوز مجموعة من الطلاب في المناصب المختلفة، وهم:

معاذ السيد داوود: أمين لجنة الجوالة العليا

محمد أشرف أبو طاحون: أمين مساعد لجنة الجوالة العليا

يوسف عبد الله البقاش: أمين اللجنة الثقافية العليا

مازن محمد حنفي: أمين مساعد اللجنة الثقافية العليا

إسراء حسام الدين أحمد: أمين لجنة النشاط الفني العليا

مصطفى محمد الجعار: أمين مساعد لجنة النشاط الفني العليا

صلاح شريف بسيوني: أمين لجنة النشاط الرياضي العليا

محمد رضا عبد الحكيم: أمين مساعد لجنة النشاط الرياضي العليا

عبد العزيز عبد العزيز رمضان: أمين لجنة الأسر العليا

محمد عفيفي حسن: أمين مساعد لجنة الأسر العليا

عمر عادل عباس: أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات العليا

نوران السيد العزب: أمين مساعد لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات

رهف محمد النجار: أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجيا العليا

خالد عماد الدين شبل: أمين مساعد لجنة النشاط العلمي والتكنولوجيا العليا