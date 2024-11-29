أطياف رضوى عاشور التي ترفض الرحيل

علاقة وطيدة تلك التى ربطت بين الكاتبة رضوى عاشور وبين القراء. يرجع السبب فى هذه العلاقة المتميزة إلى حضور رضوى عاشور بشخصيتها الإنسانية الحقيقية فى بعض أعمالها، أعلم أن كل كاتب يضع من روحه وتجربته فى النص لكن الوضع فى حالة رضوى عاشور كان شديد الاختلاف، فهى حاضرة بشكل واضح لا تستتر خلف اسم مستعار أو شخصية تحمل بعض ملامحها، بل تروى الكثير من الأحداث التى إن ذهبت إلى محركات البحث أو كنت ممن حالفهم الحظ بحضور حفلات توقيع أعمالها الأدبية أو الندوات التى شاركت فيها سوف تتأكد أن ما تقرؤه فى أعمالها الأدبية هو حقيقتها الشخصية، وامتد الأمر إلى أن شملت العلاقة عائلتها أيضا، فالزوج هو الشاعر الفلسطينى مريد البرغوثى، والابن هو الشاعر تميم البرغوثى.

فمن منا لا يذكر موقفا رواه أحدهم عن الآخر فى إحدى الندوات أو اللقاءات الإعلامية والغريب المدهش فى نفس الوقت أن العلاقة بينهم وبين القراء لم تتشوه بالفضول واقتحام الخصوصية كما هو سائد خاصة فى المجتمعات العربية بل كان هناك حرص دائم من الجميع على قدسية حياة وتجربة هذه العائلة وكأنها حياتهم الشخصية.

يتجلى المزج الذى خلقته رضوى عاشور بين حضورها الشخصى فى أعمالها الروائية وبين أبطالها واضحا فى رواية أطياف التى صدرت فى طبعتها الأولى عام 1999 عن دار الهلال ثم فى طبعتها الثالثة عن دار الشروق عام 2008.

تبدأ أحداث الرواية بحكاية عن سيدة تدعى شجر تنتمى إلى إحدى القرى، مسئولة عن أسرة رحل عائلها الوحيد وظلت هى تواجه العادات والتقاليد التى جحدت بعدم احتياجها لأحد واعتمادها الكامل على نفسها حتى النهاية التى جاءت فى صورة أطياف لكل من تركوها ورحلوا تستعيد فى وجوههم تجربتها، تراجع القرارات التى لا يمكن تغييرها فتزداد قسوة أطيافهم وتتصالح مع قرارات أخرى حتى تأتى لحظتها الأخيرة.

تغلق الكاتبة ملف الحكاية التى ولدت ونمت واكتملت دون الحاجة إلى المزيد من الإسهاب فى التفاصيل، فكانت بوابة عبورنا إلى المزيد من الحكايات فى حكاية أخرى وكأنها تقر حقيقة أن القصص لا تتطابق لكنها تتكرر، تتشابه ومن إحداها يمكن أن تكتمل تفاصيل الأخرى، كما تتجلى هنا إحدى مميزات أدب رضوى عاشور وهو التأسيس السردى للرواية بحكاية تاريخية قد تظن فى البداية أنها بعيدة عن بقية الأحداث أو تظل تبحث عن تفاصيلها وأنت تقرأ، قد يقول البعض إنه أمر تستخدمه لكى تتملك القارئ بالفضول لكنه حتما يعكس شغفها بالتاريخ الذى أصرت أن تدخله من خلال الحكاية الشعبة التى توثق أثر الحدث على من عاصروه.

تذهب الكاتبة فيما بعد إلى حكاية شجر الأستاذة الجامعية التى لم تحب شيئا فى الحياة بقدر حبها للتاريخ، تروى ظروف الميلاد والنشأة والتعليم مرورا بالأحداث التاريخية التى تعاصرها وتنعكس على شخصها وعلى الحياة الاجتماعية من حولها.

تضفر الكاتبة حكاية شجر بحكايتها الشخصية، حكاية رضوى عاشور، ظروف الميلاد والنشأة والتعليم.