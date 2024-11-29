ميسي: ظهوري الأول مع برشلونة أهم لحظة بالنسبة لي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة السابق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي، أن اللحظة الأولى التي ظهر فيها بقميص الفريق الكتالوني أهم لحظة بالنسبة له.

قال ميسي في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لـ فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس، على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" لا تزال لاماسيا تعني الكثير بالنسبة لي".

أضاف ميسي:" لقد عشت في نادي برشلونة منذ أن كان عمري 13 عاما، نشأت هناك مع القيم التي علموني إياها".

تابع ميسي:" بالنسبة لي، تجربتي هناك كانت أساسية، لأنها شكلتني كلاعب وعلى المستوى الشخصي أيضا".

أشار ميسي:" لحظة خاصة؟ اليوم الذي ظهرت فيه للمرة الأولى مع برشلونة".

أوضح الأرجنتيني:" التحضيات التي قدمتها، الانتقال لبلد آخر، وتغيير حياتي تماما لتحقيق هذا الحلم".

أتم ميسي:" كان اليوم الذي ظهرت فيه لأول مرة مع برشلونة بلا شك أهم لحظة بالنسبة لي".

وكان ميسي قد أنهى حقبة طويلة في برشلونة بالانتقال لباريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية 2021، قبل أن يرحل لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.