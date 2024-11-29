تحت شعار "فقه التدبير في الأسرة"، ندد الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، بظاهرة إهدار الطعام؛ مستشهدًا بتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والتي جاء مفادها أن الفرد في مصر يهدر 91 كيلوجرامًا من الطعام سنويًا، وتزداد هذه النسبة في الأعياد والمناسبات.

وأضاف "الجندي" في تصريحات خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" والذي يعرض عبر قناة "dmc"، الخميس، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدر عنه بيانات تفيد بأن 34.4% من دخل الأفراد في المدن موجه للطعام، وفي القرى 37.9%.

وتابع: "35% من الأكل في مصر ينتهي به المصير إلى سلات القمامة، في حين أن النسبة العالمية للهدر في الخارج تقدر بـ9:15%".

وأوضح أن 50% من الخضار والفواكه، و40% من الأسماك، و30% من الحليب والقمح؛ في تعداد الطعام المُهدر سنويًا، متسائلا: "هل نحن نصرف بشكل حكيم؟".

وذكر أن الدولة تستورد معظم الاحتياجات الغذائية، موضحًا أن وزارة الصناعة أصدرت تقريرا يفيد بأن تكلفة استيراد الأجبان تقدر بـ مليار و200 مليون دولار، وتكلفة استيراد الشوكولاتة 377 مليون دولار، ومستحضرات التجميل 500 مليون دولار، فضلا عن 200 مليون دولار للحقائب.

وسلّط الضوء على تكلفة استيراد أوراق الألمونيوم (فويل) والتي بلغت 500 مليون دولار، لافتًا إلى استنكار الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه التكلفة.

ودعا "الجندي" المواطنين للحد من ظاهرة الإهدار، قائلا: "انتجوا يا مصريين.. وفروا فرص عمل وعملة صعبة"، مشددًا على ضرورة تنظيم أوجه الصرف.