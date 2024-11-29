فيفا يستحدث جائزة جديدة والجماهير تشارك في اختيار جوائز «The Best»

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قائمة اللاعبين واللاعبات المرشحين لجوائز «The Best» للأفضل في جميع الفئات على مستوى العالم عن العام الحالي 2024.

وتضم جوائز «The Best» فئات أفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل حارس مرمى، بالإضافة إلى التشكيل المثالي للاعبين الرجال، وكذلك أفضل لاعبة وحارسة مرمى ومدرب لفريق نسائي، والتشكيل المثالي للسيدات.

بالإضافة إلى جائزة اللعب النظيف وجائزة المشجعين، وجائزة «بوشكاش» لأفضل هدف، ولكن هذا العام سيشهد إعادة تعريف جائزة بوشكاش لتُكرِّم صاحب أفضل هدف في كرة قدم الرجال بغض النظر عن جنسيته أو البطولة التي سجل فيها.

فيما استحدث «فيفا» جائزة «مارتا» لتكريم صاحبة أفضل هدف في كرة قدم السيدات في أي مسابقة من المسابقات عبر العالم، نسبة إلى الأسطورة البرازيلية.

وشهدت عملية التصويت لجوائز هذا العام تغييرًا كبيرًا يتمثل في إشراك الجمهور في اختيار تشكيلة «فيفا» لأفضل 11 لاعباً في العالم وتشكيلة «فيفا» لأفضل 11 لاعبة في العالم من قائمة تضم 77 مرشحًا ومرشحة، بواقع 22 من الدفاع و22 من خط الوسط و22 من الهجوم مقابل 11 من حراسة المرمى، علمًا أن الأصوات ستوزع بالتساوي بين الجمهور ولجنة مكونة من الخبراء.

وفتح الاتحاد الدولي، لأول مرة، باب التصويت أمام الجماهير للتصويت على بعض فئات الجوائز هذا العام، علماً أنه سيكون للجمهور دور رئيسي في اختيار الفائزين والفائزات.

وسيوزع التصويت بالتساوي بين الجمهور والقادة والمدربين الحاليين لمنتخبات السيدات والرجال وممثلي وسائل الإعلام بالنسبة لاختيار أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل حارس وأفضل حارسة وأفضل مدرب ومدربة في فئة الرجال وأفضل مدرب ومدربة في فئة السيدات.

وفيما يتعلق بجائزة المشجعين، فسيعود اختيار الفائز بها إلى الجمهور بشكل كامل، بينما ستتولى لجنة الخبراء اختيار الفائز بجائزة اللعب النظيف.

أما جائزة «مارتا» الجديدة وجائزة «بوشكاش» لأجمل هدف، فسيُوزَّع التصويت فيهما بالتساوي بين الجمهور ولجنة من أساطير «فيفا».

يُذكر أن التصويت مفتوح على موقع «فيفا» حتى يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.