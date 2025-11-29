علّق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، الجمعة، على استقالة أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد ساعات من تفتيش سلطات مكافحة الفساد لمنزل المسؤول الأوكراني والذي ترأس فريق تفاوض كييف في محادثات سلام مع روسيا تدعمها الولايات المتحدة.

وقال مدفيديف إن "زيلينسكي غير شرعي، وانهيار نظامه أمر لا مفر منه"، وفق شبكة سكاي نيوز.

وكتب مدفيديف، على حسابه في منصة "ماكس" معلقا على توقيع زيلينسكي مرسوم إقالة يرماك: "المهرج غير شرعي. انهيار النظام أمر لا مفر منه".

واستقال يرماك، الجمعة، بعد ساعات من تفتيش سلطات مكافحة الفساد منزله، وفي وقت يجري فيه تحقيق كبير في الكسب غير المشروع أوقع ببعض المسئولين الكبار، مما أثار غضبا شعبيا واسع النطاق وأدخل قيادات البلاد في أزمة في وقت تكثف فيه واشنطن الضغط على كييف للتوصل إلى تسوية.

وكان يرماك يقود جهود أوكرانيا للرد على الشروط التي اقترحتها الولايات المتحدة والتي لبت كثيرا من مطالب موسكو بشأن الأراضي والأمن.

وصرّح زيلينسكي بأنه سينظر في تعيين بديل ليرماك السبت. وأضاف في كلمة مصورة: "تريد روسيا بشدة أن ترتكب أوكرانيا أخطاء... لن تكون هناك أخطاء من جانبنا. عملنا مستمر وكفاحنا مستمر".