حبس صانع المحتوى محمد عبد العاطي سنتين في اتهامه ببث فيديوهات خادشة

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة صانع المحتوى محمد عبد العاطي، بالحبس سنتين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، في اتهامه بنشر وبث محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة قد أحالت المتهم للمحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات عن قيامه بإنشاء حسابات إلكترونية على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، بث من خلالها مقاطع تتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة تخالف القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم نشر محتوى مخل بالآداب العامة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.