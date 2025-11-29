 الشرطة في أذربيجان تداهم منزل معارض وسط تحقيقات بشأن محاولة انقلاب - بوابة الشروق
الشرطة في أذربيجان تداهم منزل معارض وسط تحقيقات بشأن محاولة انقلاب

وكالات
نشر في: السبت 29 نوفمبر 2025 - 10:13 م | آخر تحديث: السبت 29 نوفمبر 2025 - 10:13 م

داهمت الشرطة في أذربيجان، السبت، منزل علي كريملي، زعيم أحد أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد، وسط تحقيق موسع بشأن محاولة انقلاب مشتبه بها للإطاحة بالرئيس إلهام علييف.

وقال مصدر في الحكومة لوكالة "رويترز" إن الإجراء المتخذ بحق كريملي، الذي يقود حزب الجبهة الشعبية الأذربيجانية منذ عام 2000، مرتبط بقضية جنائية قائمة ضد رامز مهدييف، وهو حليف قديم للرئيس السابق حيدر علييف، الذي قاد أذربيجان حتى وقت قصير قبل وفاته في عام 2003.

وأوضح سيمور هازي، أحد نواب كريملي، أن اثنين من أعضاء حزب الجبهة الشعبية الأذربيجانية، وهما فائق أميرلي، ومحمد إبراهيم، اعتُقلا أيضاً، السبت ، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ولم تتمكن "رويترز" من الاتصال بمحامي المعارضين الثلاثة، فيما لم يعلق جهاز أمن الدولة الأذربيجاني على عملية التفتيش.

