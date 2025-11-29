رئيسة مولدوفا: طائرات مسيرة روسية تنتهك الأجواء المولدوفية أثناء الهجمات على أوكرانيا

أعربت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، عن استيائها من أن أجواء بلادها قد انتهكت أيضا خلال الهجمات الروسية الضخمة بالطائرات المسيرة على أوكرانيا، جاء ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت.

وقالت ساندو: "في طريقها لقتل المدنيين، انتهكت الطائرات المسيرة الروسية مرة أخرى الأجواء المولدوفية، مما اضطر إلى إغلاقها مؤقتا".

وأضافت وسائل الإعلام المولدوفية، أن الإقلاع والهبوط في مطار العاصمة كيشيناو أصبح مستحيلا مؤقتا هذه المرة أيضا؛ ما أدى إلى تأخيرات وتحويل الرحلات إلى رومانيا المجاورة.

وأبلغت مولدوفا، مرارا عن "انتهاكات للأجواء خلال الحرب الروسية على أوكرانيا".

وفي يوم الثلاثاء فقط، نشرت الشرطة المولدوفية، صورة لطائرة مسيرة.

وتابعت ساندو: "ندين هذه الهجمات ونقف إلى جانب أوكرانيا".

وأضافت بعد هجوم استمر10 ساعات على أوكرانيا، أن "هذه ليست لغة دولة تدعي أنها تفاوض من أجل السلام، في إشارة إلى المفاوضات المخطط لها".

من المتوقع أن تستقبل روسيا وفدا أمريكيا في موسكو خلال النصف الأول من الأسبوع للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.