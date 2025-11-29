أعلنت رئاسة مركز ومدينة العريش في محافظة شمال سيناء، إخطارا بفصل التيار الكهربائي غدا الأحد؛ للقيام بأعمال الصيانة.

وجاء في إعلان مجلس مدينة العريش، أنه نظرا لأعمال الصيانة الدورية على المحولات الكهربائية، سيجري فصل التيار الكهربائي اعتبارا من يوم الأحد الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، على المناطق التالية: الضاحية، والمرور ومديرية الطب البيطري، والمرحلة الرابعة، ومنطقة الموقف الجديد، وعاطف السادات، وبريد الشهداء، ومنطقة المطاحن، وحي أبوصقل بجوار المدافن، والسكاسكة بالكامل.

كما نشرت رئاسة مركز ومدينة العريش، إخطارا بفصل التيار الكهربائي من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 9 صباحا ظهرا، على المناطق التالية: الرائد العربي، وعمارات التعمير، ومنطقة الريسة، والخزان بالكامل حتى الحملة الميكانيكية.

وطالبت رئاسة مركز العريش، المواطنين والمنشآت الحكومية باتخاذ اللازم وأخذ الاحتياطات اللازمة.