سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته للهدنة في قطاع غزة التي تدخل يومها الـ50 بشن غارات وقصف مدفعي طال أنحاء مختلفة بقطاع غزة.

وأفادت قناة الغد، باستشهاد طفلين فلسطينيين، اليوم السبت، برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن الشهيدين الطفلين فادي تامر أبو عاصي، وشقيقه جمعة تامر أبو عاصي، استُشهدا إثر إطلاق نار من طائرات الاحتلال بالقرب من مدرسة الفارابي في بني سهيلا، وتم نقلهما إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وأوضحت أن القصف المدفعي تواصل على المناطق الشرقية لخان يونس، بالتزامن مع فتح طيران الاحتلال المروحي نيرانه شرقي بلدة القرارة شمال شرقي المدينة.

كما أطلقت الزوارق الحربية، فجر اليوم، نيرانها تجاه الصيادين في عرض بحر خان يونس جنوبي القطاع.

كذلك، في مدينة رفح جنوب القطاع، شنّ طيران الاحتلال عدة غارات على المدينة.

وفي مدينة غزة، أوضحت أن طائرات الاحتلال شنّت غارات جوية شرقي المدينة، استهدفت أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية، كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها في عرض بحر مدينة غزة.

وتعرّض شمال قطاع غزة، وتحديدًا أحياء جباليا ومشروع بيت لاهيا، لقصف مدفعي ونسف ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، فيما يطلق عليه الاحتلال «مناطق الخط الأصفر».

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس و«إسرائيل»، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 69,799 شهيدًا و170,972 إصابة منذ السابع من أكتوبر عام 2023م.