وزير الرياضة يكشف كواليس الاجتماع مع حسام حسن وأبو ريدة

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كواليس الاجتماع مع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «النهار»: «كرة القدم هي المزاج العام في مصر وتهم قطاع كبير من الناس، ومن أهمية الكرة أننا دائما مشغولين بها».

وأضاف: «الناس دائما تتابع الدوري، وتبدأ الاهتمام بمتابعة المنتخب في المراحل الحاسمة والبطولات الرسمية».

وتابع: «هاني أبو ريدة لديه من الخبرة والحكمة ما يؤهله لإدارة الأمر، وحسام حسن قدم كثير للكرة المصرية، والثنائي مع بعضهما من المفترض أن يقدما الكثير لمصر».

وأوضح: «لا توجد خلافات بينهما ودوري كوزير رياضة هو طمأنة الناس.. تأهلنا لكأس العالم للمرة الرابعة، وهو رقم قليل بالنسبة لتاريخ مصر الكبير كأكثر المنتخبات تتويجًا ببطولة إفريقيا، كان في بطولة ودية ولم تسر الأمور بشكل جيد».

وواصل: «لدينا الآن بطولة بعد بطولة إفريقيا بخمس شهور فقط سنذهب لكأس العالم وهي مدة قصيرة، كان دوري أن أجلس مع الثنائي للتخطيط للفترة المقبلة، وأنا من طلب هذا الاجتماع».

وأتم: «هدفي كأشرف صبحي أن نصل نهائي إفريقيا، لن أقول نفوز بالبطولة الآن، وأن نقدم مستوى مميز في كأس العالم، وألا يتكرر الأمر كما حدث في روسيا 2018».