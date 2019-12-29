الحوثيون يعلنون توسيع رقعة أهدافهم العسكرية الحيوية بالسعودية والإمارات

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أعلنت جماعة الحوثيون في اليمن، اليوم الأحد، توسيع رقعة أهدافها العسكرية ضد أهداف حيوية في السعودية والإمارات.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري للحوثيين، خلال مؤتمر صحفي بصنعاء: "نعلن توسيع بنك أهداف قواتنا ليشمل مراكز حيوية وحساسة على طول وعرض جغرافيا دول العدوان"، مضيفا: "قواتنا قسمت بنك الأهداف المتاح لديها إلى 3 مستويات بحسب الأهمية".

وتابع: "هناك ضمن المستوى الأول من بنك الأهداف 9 أهداف بالغة الأهمية، منها 6 أهداف في السعودية و3 في الإمارات".

وقال سريع: "يعني استهداف شعبنا وبلدنا استمرار قواتنا في الرد المشروع والمناسب وذلك بضربات موجعة بحسب ما تختاره القيادة من مستويات الرد".

وتحدث بأن 19 محافظة يمنية تعرضت لغارات الطيران" المعادي" للتحالف خلال عام 2019 ، حيث بلغ إجمالي عدد الغارات خلال العام أكثر من 6534 غارة.

وأشار إلى أن غارات الطيران أدت إلى وقوع" المئات من الشهداء والجرحى وتدمير المراكز الخدمية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم".

وقال إن قوات الجماعة تصدت بنجاح خلال العام الجاري لأكثر من 1226 عملية عسكرية للتحالف منها 163 عملية هجومية و656 زحفا و407 محاولات تسلل.

ولفت المتحدث العسكري إلى أن قوات الجماعة نفذت خلال العام الجاري 1686 عملية عسكرية على طول مسرح العمليات القتالية وامتداد خارطة المواجهات.

وحول القدرات العسكرية للجماعة قال سريع: "أصبحنا نمتلك القدرة الكاملة على صناعة منظومات صاروخية متكاملة إضافة الى أجيال مختلفة من طائرات دون طيار هجومية واستطلاعية".